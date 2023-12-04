Биткоин достиг 40 000 долларов впервые за полтора года

Как видно из приведенного выше графика, биткоин только что установил новый максимум цикла, достигнув несколько минут назад ценового уровня $40 076. За последний месяц главная криптовалюта мира выросла на 14 процентов, а с начала 2023 года - на целых 140 процентов.

В последние несколько недель в биткоин наблюдается ускоренный приток средств, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам США, похоже, все ближе подходит к тому, чтобы разрешить некоторые из первых точечных Bitcoin ETF в США. Джеймс Сейффарт из Bloomberg продолжает считать, что по крайней мере одна заявка на спотовый Bitcoin ETF получит официальное одобрение SEC к январю 2024 года, причем Blackrock и Grayscale в настоящее время являются явными фаворитами в этой гонке.

Биткоин, похоже, установил надежную зону поддержки в районе цен от $30 000 до $35 000. Это новое своеобразное дно предвещает криптовалюте хорошие шансы в ближайшей перспективе, определяемые благоприятными внутренними и внешними факторами, включая недавний благожелательный настрой Федеральной резервной системы перед лицом продолжающейся дезинфляционной тенденции в США, что усилило ожидания снижения процентных ставок в первом квартале 2024 года.