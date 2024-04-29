Будьте внимательны — интернет наводнили NVIDIA GeForce RTX 4090 без процессоров и памяти

Мошенничество на рынках "бывших в употреблении" графических процессоров довольно распространено, особенно среди реселлеров, таких как eBay, где недостаточно строгие правила регулирования. Northwest Repair сообщила о случае, когда покупатель приобрел бывшую в употреблении видеокарту GeForce RTX 4090 на Facebook Marketplace, только чтобы обнаружить, что из нее были удалены ключевые компоненты.

Это не первый случай такого рода, так как многие покупатели становятся жертвами мошенничества из-за недостатка знаний или обмана со стороны продавца. После того как мошенник узнал, что видеокарта не работает, он отнес ее в магазин техники, где ему сказали, что она вышла из строя, и предложили выкупить ее за $200. Покупатель отказался, надеясь продать ее дороже, не подозревая, что произойдет дальше.

Когда устройство попало в ремонт в Northwest Repair, они обнаружили, что из видеокарты полностью извлечены графический процессор и память. Это означало, что покупатель получил только печатную плату без важных компонентов, которые, вероятно, были проданы отдельно. Подобные ситуации вызывают разочарование, особенно учитывая ограниченное количество таких видеокарт на рынке.

Некоторые пользователи продают печатные платы без графических процессоров в Китае, где они затем используются для других целей, таких как создание систем искусственного интеллекта. Пустые платы затем продаются по низким ценам. Это мошенничество ранее ограничивалось Китаем и Азиатско-Тихоокеанским регионом, но теперь распространено и на другие регионы.

Это пример темной стороны рынков "бывших в употреблении", и мы рекомендуем пользователям быть предельно осторожными при покупке таких устройств и приобретать их только у надежных продавцов или в проверенных магазинах.