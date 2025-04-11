Busy Bar от Flipper Zero: высокотехнологичный знак "Не беспокоить"

Команда Flipper Zero, создавшая культовый хакерский мультитул, выпустила неожиданный гаджет для продуктивности. Busy Bar — это пиксельный дисплей с таймером, который показывает коллегам, когда вас лучше не беспокоить. Но в отличие от простой бумажной таблички, это устройство умеет гораздо больше.

С виду Busy Bar напоминает ретро-гаджет с монохромным экраном 72×16 пикселей. Большая кнопка переключает статусы ("Занят", "На встрече"), а колесико устанавливает таймер. На обратной стороне — второй экран, показывающий заряд батареи и статус подключения. Устройство работает до 8 часов и крепится куда угодно: на стол, монитор или стену.

Но вся магия начинается при подключении. Через Wi-Fi или USB-C Busy Bar синхронизируется с календарем и Zoom — автоматически включая статус "Не беспокоить" во время встреч. Поддержка стандарта Matter позволяет ему управлять умным домом: блокировать дверь офиса, выключать музыку и регулировать свет при начале видеозвонка.

Мобильное приложение идёт ещё дальше — оно может блокировать уведомления и доступ к соцсетям на вашем смартфоне, когда активирован режим концентрации. Для разработчиков есть открытый SDK: энтузиасты уже адаптируют Busy Bar для вывода биржевых котировок, статистики соцсетей и даже уведомлений от умной сушилки.

Это как цифровая версия сердитого взгляда, когда коллеги мешают работать, — шутят создатели. — Только эффективнее бумажной таблички.

Busy Bar уже доступен для предзаказа за $249. Возможно, это не самый необходимый гаджет, но для тех, кто всерьёз борется с прокрастинацией, он может стать неожиданно полезным помощником. Главное — не забывать его заряжать.