Были раскрыты характеристики новых процессоров Intel Xeon — до 26 ядер, тактовая частота 4,8 ГГц, TDP 250 Вт

Ранее в этом году Intel представила новое семейство рабочих станций Sapphire Rapids с процессорами Xeon W-3400 High-End и Xeon W-2400 Mainstream. Теперь они готовятся к выпуску обновленного семейства, которое появится в следующем году под сериями Xeon W-3500 и Xeon W-2500. Спецификации этих процессоров кажутся окончательными, и YuuKi_AnS представил список характеристик.

Подобно текущей линейке, обновленные процессоры Intel Xeon W-2500 "Sapphire Rapids" будут использовать архитектуру Golden Cove P-Core и поддерживать существующий разъем LGA-4677 на различных материнских платах W790. Всего в линейке будет семь SKU с 8, 10, 12, 14, 18, 22 и 26 базовыми моделями.

Самой мощной моделью будет Intel Xeon W7-2595X с 26 ядрами и 52 потоками, что на два ядра и 4 потока больше, чем у текущей версии Xeon W7-2495X с 24 ядрами и 48 потоками. Этот чип будет иметь базовую тактовую частоту 2,8 ГГц и Boost-частоту 4,8 ГГц, объем кэш-памяти L3 составит 48,75 МБ, а также будет поддерживать память DDR5-4800 (4-канальную). Тепловая мощность этой модели составит 250 Вт, что на 25 Вт выше, чем у предыдущей версии. Все чипы будут оборудованы 64 линиями PCIe Gen 5.

Xeon W-2500 Refresh представляет собой значительное улучшение по сравнению с процессорами Raptor Lake Refresh 14-го поколения, предлагая больше ядер и потоков в каждой модели, а также повышение тактовой частоты. Все SKU имеют два дополнительных ядра и потока по сравнению с предыдущими моделями, но также имеют более высокую тепловую мощность.

Предполагается, что обновленное семейство Intel Xeon W-3500 и Xeon W-2500 Sapphire Rapids для рабочих станций появится на рынке в начале 2024 года. Возможно, мы узнаем о них на выставке CES 2024, хотя Intel обычно предпочитает не делать большого шума вокруг обновлений, в отличие от AMD, которая активно продвигает свои новые продукты. С AMD Threadripper 7000 в сфере основных рабочих станций, включая варианты с 12, 16 и 24 ядрами, Intel может столкнуться с серьезной конкуренцией.

Если цены на процессоры Intel Xeon W-2500 останутся на уровне прошлых моделей Xeon W-2400, то ожидается, что 12-ядерный Xeon W-2545 будет стоить около 839 долларов США, а 18-ядерный Xeon W-2565X — около 1389 долларов США. Флагманская 26-ядерная модель будет приблизительно в ценовой категории 2189 долларов США, что, возможно, будет более доступно, чем AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX за 2649 долларов США, но дороже, чем DIY Threadripper 7960X, стоимостью 1499 долларов США. Новая линейка Intel вызывает интерес, и, несмотря на конкуренцию, AMD с его многозадачными решениями, Chipzilla будет иметь свои преимущества, которые она может использовать в продвижении своих обновленных продуктов.