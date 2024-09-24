Быстрее чем A18 Pro — в бенчмарках замечен Galaxy S25 Ultra со Snapdragon 8 Gen 4

Snapdragon 8 Gen 4 уже начали тестировать на большем количестве устройств, и, согласно последним утечкам, этот чипсет появился в грядущем флагмане Samsung — Galaxy S25 Ultra. Судя по новым бенчмаркам, чипсет обошел Apple A18 Pro в многоядерных тестах.

Qualcomm планирует представить Snapdragon 8 Gen 4 в октябре, когда также анонсируют Dimensity 9400. В этот раз в Geekbench 6 появились данные о тестировании Galaxy S25 Ultra, который набрал 3069 баллов в одноядерном и 9080 баллов в многоядерном тестах. Также стали известны некоторые характеристики будущего флагмана.

Модель Galaxy S25 Ultra, о которой идет речь, была протестирована с 12 ГБ оперативной памяти и Snapdragon 8 Gen 4 с конфигурацией ЦП «2 + 6». Два ядра высокой производительности работали на частоте 4,20 ГГц, а ядра для энергоэффективности — на частоте 2,90 ГГц. В сравнении с уже протестированным A18 Pro от Apple, который показывает сопоставимые результаты с чипом M1 в многоядерных задачах, Snapdragon 8 Gen 4 оказался на 7% быстрее. Однако в одноядерных тестах Apple все еще впереди, где A18 Pro превосходит на 11%.

Интересно, что это не самая быстрая версия Snapdragon 8 Gen 4, которую мы видели. Ранее сообщалось, что OnePlus 13 набрал 10 049 баллов в многоядерном тесте, а его одноядерный результат также был выше, чем у Galaxy S25 Ultra. Это может свидетельствовать о том, что производители могут настраивать тактовые частоты процессора, чтобы достичь различных уровней производительности.