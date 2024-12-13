Быстрее и дешевле RTX 4060 — начались продажи Intel Arc B580

Intel вышла на новый виток в игровой индустрии с запуском видеокарты Arc B580 из серии Battlemage. Эта модель ориентирована на тех, кто хочет получить мощное решение для игр, не переплачивая. Рекомендованная стоимость видеокарты — $249,99, что делает её привлекательным выбором в сегменте доступных игровых GPU.

Пока серия Battlemage включает две модели — Arc B580 и Arc B570. Старшая версия, которая уже поступила в продажу, получила графический процессор BMG-G21 с 20 ядрами на базе архитектуры Xe2. Эти ядра обеспечивают 2560 шейдерных движков, 160 текстурных блоков, 80 блоков растеризации, а также 20 тензорных ядер и ядер для трассировки лучей второго поколения. Графическая карта оснащена 12 ГБ видеопамяти GDDR6 с 192-битной шиной и пропускной способностью 456 ГБ/с.

Младшая модель Arc B570 будет доступна в январе 2025 года. Она унаследует тот же процессор, но с 18 ядрами Xe2 и 10 ГБ GDDR6, что делает её ещё более бюджетным вариантом. Пользователи уже могут приобрести Arc B580 Limited Edition от Intel, а также кастомные версии от партнёров, включая Acer, ASRock, Sparkle и Gunnir. Цены на такие варианты варьируются от $259,99 до $409,99, в зависимости от дизайна и особенностей охлаждения.

Обозреватели отмечают, что Arc B580 впечатляет своими характеристиками, особенно по сравнению с конкурентами. В сравнении с Nvidia GeForce RTX 4060, карта от Intel показывает лучшую производительность как в растровой графике, так и в трассировке лучей. Ещё одним весомым плюсом является 12 ГБ памяти против 8 ГБ у конкурента, что особенно важно для современных игр.