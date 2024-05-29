China Mobile отчиталась об успешном испытании дрона-доставщика кофе

Компания China Mobile объявила об успешном проведении первого испытательного полета дрона для доставки кофе, разработанного совместно с Chengdu Tianfu New Area Investment Group.

Согласно информации от Чэнду Тяньтоу, этот логистический дрон летает со скоростью 15 метров в секунду, что позволяет ему преодолевать 900 метров за одну минуту. Дрон способен нести груз до 4,5 килограммов и осуществлять доставку за 10 минут в одном направлении. На данный момент маршрут доставки дронами на Экологическом острове Чэнду Кэчуан проходит от Зала 1 до W7, но в будущем планируется охватить весь остров и популярные точки вокруг озера Синлун.

В отличие от других дронов, этот логистический дрон управляется автоматически и не требует профессиональных пилотов. Сотрудникам достаточно загрузить кофе, и дрон автоматически взлетит после уведомления системы, выполняя доставку по заранее разработанному маршруту. Это первый испытательный полет транспортного дрона, подключенного к 5G, на Эко-острове инноваций в области науки и технологий после выставки в Чэнду.

China Mobile сообщила, что благодаря платформе управления и эксплуатации дронов, подключенной к сети 5G (China Mobile Lingyun), разработанной Институтом промышленных исследований China Mobile (Чэнду), возможно осуществлять сбор данных в реальном времени, их передачу и интеллектуальную обработку, а также поддержку полетов вне прямой видимости. После каждого полета автоматически создается отчет о работе, который передается персоналу для проверки и устранения неполадок.