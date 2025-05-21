Colorful на Computex 2025: безумные новинки от видеокарт в стиле DOOM до кошачьих ПК

На Computex 2025 компания Colorful развернулась по-крупному, представив целую россыпь необычных железок. Вишенкой на торте стала материнская плата CVN X870 ARK FROZEN с революционным переключателем On/Off для PCIe-слота — теперь графическую карту можно физически отключать, чтобы продлить жизнь разъему.

Главные хиты выставки:

Видеокарты с фирменным колоритом: RTX 5080 DOOM EDITION с тематическим дизайном и белоснежная RTX 5060 Ultra W OC

с фирменным колоритом: RTX 5080 DOOM EDITION с тематическим дизайном и белоснежная RTX 5060 Ultra W OC Оперативка iGame Shadow DDR5 с художественной росписью тушью — заявленный разгон до 8400 МТ/с

iGame Shadow DDR5 с художественной росписью тушью — заявленный разгон до 8400 МТ/с Мини-ПК на базе AMD Ryzen Al Max+ 395 в компактных корпусах

на базе AMD Ryzen Al Max+ 395 в компактных корпусах Игровые ноутбуки Origo (с RTX 5070) и ультрабук Rimbook

Особый восторг вызвали концептуальные корпуса:

iGame G-Helmet в стиле космического корабля с алюминиевыми панелями

в стиле космического корабля с алюминиевыми панелями Neptune All-in-One с инновационной системой охлаждения "сэндвич"

с инновационной системой охлаждения "сэндвич" Colorfire MEOW — ностальгический ПК с дизайном в духе 90-х и кошачьей тематикой

Colorful явно даёт понять — они не просто производитель "железа", а настоящие креативщики индустрии. Когда эти новинки появятся в продаже и по каким ценам — пока остаётся загадкой. Но уже ясно: скучно не будет!

P.S. Особенно впечатлила DOOM-видеокарта — похоже, китайцы поняли, как зацепить геймеров по-настоящему.