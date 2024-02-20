Colorful представляет линейку ноутбуков "MEOW"

Colorful объявила о своем вступлении на рынок игровых ноутбуков с предстоящей серией "MEOW", в которой будут использоваться процессоры AMD Ryzen 8040.

Индустрия ноутбуков продолжает развиваться в направлении искусственного интеллекта, включая в себя компоненты последнего поколения, которые значительно повысили вычислительные возможности в этом сегменте. Исходя из этого, Colorful решила исследовать рынок ноутбуков, выпустив две разные модели на базе процессоров AMD Ryzen 8040: MEOW R15 24 и MEOW R16 24, каждая из которых будет иметь свои особенности, о которых мы поговорим позже.

Эти новые ноутбуки будут выпущены под брендом недавно представленной линейки "MEOW" и обслуживаться игровым подразделением Colorfire, ответственным за компоненты ПК.

Colorful планирует выделиться среди других участников рынка благодаря уникальному выбору компонентов. Сообщается, что в этих ноутбуках будут использоваться недавно выпущенные APU AMD "Hawk Point" Ryzen 8040 с впечатляющими возможностями искусственного интеллекта, что делает их привлекательным выбором для современных сценариев. Кроме того, ноутбуки будут оснащены мобильными моделями серии NVIDIA GeForce RTX 40. Хотя конкретные модели еще не были объявлены, они, вероятно, будут представлены средними моделями, так как ноутбуки "MEOW" будут оснащены соответствующими моделями с TDP 180 Вт и 230 Вт.

Пока нет подробной информации, но производители ноутбуков, особенно в Китае, похоже, осознали, что стремление к высоким спецификациям не всегда приносит успех. Colorful сталкивается с этой проблемой, и за счет своего более широкого присутствия на мировом рынке мы ожидаем, что линейка игровых ноутбуков "MEOW" будет более зрелой в плане производительности и качества сборки.

Colorful пока не раскрыла цены и характеристики соответствующих моделей, но дополнительная информация ожидается 23 февраля.