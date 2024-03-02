Дата выхода, стоимость и функции — все что известно о Galaxy Ring

Многие из нас с нетерпением ждут Galaxy Ring, включая и меня, что удивительно, учитывая, что ранее я никогда не рассматривал возможность носить умное кольцо. Хотя умные кольца не новость в мире технологий, я заинтересован в Galaxy Ring из-за его принадлежности к экосистеме Samsung, которую я считаю почти идеальной. Хотя мое отношение к Samsung несколько предвзято, я видел, как компания переосмысливает свои мобильные продукты, и она продолжает удивлять.

Galaxy Ring был представлен еще в январе на мероприятии Galaxy Unpacked, где Samsung анонсировала Galaxy S24 Ultra и другие устройства, и кольцо сразу привлекло внимание. Хотя Samsung не раскрыла многих деталей, информация о кольце начала поступать, и теперь пришло время собрать всю информацию в одном месте для тех, кто заинтересован в его покупке.

Когда Samsung выпустит Galaxy Ring?

Ожидается, что Galaxy Ring поступит в продажу где-то в июле, согласно планам Samsung на его анонс на мероприятии Galaxy Unpacked, которое состоится во второй половине года.

Сколько будет стоить Galaxy Ring?

Цена станет одним из ключевых факторов для многих покупателей. Учитывая ограниченное количество альтернатив на рынке умных колец и их высокие цены, как, например, у Oura, который начинает с $299, Samsung должна быть осторожна с ценовой политикой.

Ожидаемые характеристики и функции Galaxy Ring

Galaxy Ring обещает функции отслеживания сна и физической активности, включая измерение частоты сердечных сокращений и регистрацию сна. Кроме того, кольцо будет совместимо с другими устройствами Samsung, такими как Galaxy Watch, и будет иметь продолжительное время работы от батареи - до пяти или даже девяти дней без подзарядки. Также ожидается, что Galaxy Ring будет иметь функции измерения ЭКГ, анализа кровотока и возможность проведения бесконтактных платежей. Однако важно помнить, что многие из этих характеристик пока еще не подтверждены и могут измениться к моменту выхода кольца на рынок.

Совместимость и будущие возможности

Samsung подтвердила, что Galaxy Ring будет совместим с устройствами Android, но не будет поддерживать iOS. Кроме того, кольцо будет интегрироваться в экосистему умного дома Samsung и предложит пользователю широкий спектр интеллектуальных функций.

В целом, Galaxy Ring обещает быть интересным и инновационным продуктом от Samsung, который может изменить представление о носимых устройствах. Однако точную картину мы увидим только после его выпуска на рынок.