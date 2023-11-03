Дата выпуска серии Galaxy S24 может быть куда ближе, чем считали аналитики

Ближайшая линейка Galaxy S24 обещает стать достаточно жаркой, и появляются новые утечки с каждым прошедшим днем. В конечном итоге, новые устройства могут представлять собой возвращение к использованию чипсетов Samsung Exynos, и у нас есть некоторые информационные обновления относительно возможной даты выпуска этих будущих устройств, которая, кажется, уже близка.

Согласно информации, поступающей из Южной Кореи, Samsung планирует выпустить Galaxy S24 в США и, возможно, по всему миру, 17 января 2024 года. Это означает, что у нас есть чуть более двух месяцев до официального анонса новых смартфонов. Также это подразумевает, что в ближайшие дни можно ожидать множество утечек, что предоставит вам достаточно времени для размышлений о том, хотите ли вы приобрести эти новые устройства.

Многие будут рады более раннему выпуску Galaxy S24, хотя это не первый раз, когда Samsung меняет дату выпуска своих устройств. Стремительная конкуренция каждый год становится все более ожесточенной, и иногда лучше выпустить телефоны раньше, чтобы у них был шанс соперничать с другими компаниями.

По мнению большинства СМИ, Galaxy S24 будет прямо конкурировать с линейкой iPhone 15, и это неудивительно, так как главным конкурентом Samsung на рынке является Apple. После этого на рынок выйдут и другие производители устройств Android, и это обещает быть интересным соперничеством, так как это даст Samsung возможность по-настоящему выделиться среди конкурентов.