Даты поставок Apple Vision Pro начали сдвигаться, к удивлению абсолютно никого

Менее часа назад начали приниматься предварительные заказы на Apple Vision Pro, и уже появляются признаки того, что сроки поставок этой AR-гарнитуры начинают сдвигаться. Это неудивительно, учитывая огромный интерес к этому устройству, о котором неоднократно сообщалось в СМИ. По информации AppleInsider, клиенты, успешно разместившие предварительный заказ на Apple Vision Pro, рассчитывали получить свое устройство уже 2 февраля, официальной датой начала продаж этой гарнитуры. К сожалению, первым владельцам придется подождать некоторое время, так как появились признаки задержек в поставках этого носимого устройства с головным креплением. Аналитик Минг-Чи Куо предполагает, что первоначальная поставка Apple Vision Pro составит от 60 000 до 80 000 единиц в США.

Тем не менее он также отмечает, что гарнитура, скорее всего, будет моментально распродана, что может свидетельствовать о том, что предварительные заказы оказались чрезвычайно популярными. Однако настоящая история успеха Apple Vision Pro будет зависеть от того, насколько успешно она будет продаваться, особенно если первоначальные поставки составят 500 000 единиц или даже больше. Куо предсказывает, что к 2024 году будет продано полмиллиона AR-гарнитур, но он также утверждает, что до начала WWDC 2024 года устройство станет доступным на мировых рынках, что, вероятно, способствует увеличению объема продаж.

Однако, вопреки возможным задержкам и высоким ценам (3499 долларов за устройство с 256 ГБ встроенной памяти, которое даже не является вершиной линейки), реальная оценка успешности Apple Vision Pro станет ясной только после ее официального релиза 2 февраля. Тогда мы сможем более точно определить, насколько успешной окажется первая попытка компании создать популярное устройство смешанной реальности, особенно учитывая, что она планирует начать продажи в различных торговых точках США уже через месяц. На данный момент можем только гадать, сколько человек решили оформить предварительный заказ на эту инновационную AR-гарнитуру.