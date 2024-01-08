Дешевле и быстрее — информация о ценах и производительности RTX 40хх Super внушает оптимизм

Информация от надежного отраслевого инсайдера MEGAsizeGPU гласит, что текущие внутренние цены на видеокарты Nvidia RTX 4080 Super, 4070 Ti Super и 4070 Super составляют 999$, 799$ и 599$ соответственно. Для сравнения: RTX 4080 с 16 ГБ стоит 1199$, RTX 4070 Ti — 799$, а оригинальная RTX 4080 с 12 ГБ стоила 899$, а RTX 4070 — 599 $.

По словам компании, RTX 4070 Ti Super может достичь практически такой же производительности, как RTX 4080, в большинстве игр, в то время как RTX 4070 Super практически находится на одном уровне с RTX 4070 Ti в большинстве игр.

Резюмируя раскрытые характеристики и цены видеокарт RTX 40 Super:

RTX 4080 Super: ядро 10240 CUDA, 16 ГБ видеопамяти GDDR6X, 23 Гбит/с, 256 бит.

RTX 4070 Ti Super: ядро 8448 CUDA, 16 ГБ видеопамяти GDDR6X, 21 Гбит/с, 256 бит.

RTX 4070 Super: ядро 7168 CUDA, 12 ГБ 192-битной памяти GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с.

Согласно предыдущим сообщениям, видеокарты серии RTX 40 Super от Nvidia будут выпущены в 1 час ночи по пекинскому времени 9 января и поступят в продажу с 22:00 17 января. По предыдущим новостям от Бопантанга, RTX 4080 Super и RTX 4070 Ti Super заменят RTX 4080 и RTX 4070 Ti после выпуска, но RTX 4070 Super отличается и будет сосуществовать с RTX 4070 в течение какого-то времени.