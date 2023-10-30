Dimensity 9300 от MediaTek, протестированный в Vivo X100, превосходит Snapdragon 8 Gen 3

По последним утечкам результатов тестов AnTuTu, новый процессор Dimensity 9300 от MediaTek демонстрирует впечатляющую производительность и конкурирует с процессором Snapdragon 8 Gen 3. Этот новый флагманский чипсет MediaTek был протестирован на неанонсированном смартфоне Vivo X100. Несмотря на то, что Qualcomm представила свой самый мощный процессор на сегодняшний день, Dimensity 9300 обгоняет его.

Модель смартфона, на которой проводились тесты, носит номер "V2309A". Он оборудован 1 ТБ накопителем UFS 4.0 и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5T, что быстрее, чем вариант LPDDR5X. Кроме того, устройство работает на операционной системе Android 14. Согласно полученным оценкам, согласно изображению, распространенному на Weibo, неанонсированный смартфон набрал 2 249 858 баллов, что немного превышает результаты Snapdragon 8 Gen 3.

Спойлер

По данным Sparrownews, Vivo X100 только что обогнал Snapdragon 8 Gen 3, превосходя внутренние компоненты Realme GT5 Pro на 20 000 баллов, что представляет собой внушительную победу для Dimensity 9300. Следует отметить, что, в отличие от Snapdragon 8 Gen 3, Dimensity 9300 использует четыре ядра Cortex-X4, обеспечивая выдающуюся многозадачность. Согласно предыдущим утечкам, самое быстрое ядро будущего процессора MediaTek работает на частоте 3,25 ГГц, в то время как остальные три ядра - на частоте 2,85 ГГц.

Интересно, что Dimensity 9300 не включает в себя маломощные ядра Cortex-A520, и, хотя он может стать новым лидером в AnTuTu, возможно, это повлечет за собой более высокое энергопотребление, что потенциально скажется на продолжительности работы смартфона, особенно при использовании ресурсоемких приложений.