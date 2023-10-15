Доступная версия Apple Vision Pro может использовать процессор iPhone

Apple Vision Pro, ценой в 3499 долларов, остается недоступной для многих, поэтому Apple активно исследует способы снижения стоимости более доступной версии, которая может быть выпущена в будущем. Согласно информации, в настоящее время рассматриваются различные варианты, включая переход с чипсета Mac на чипсет iPhone и использование дисплея с более низким разрешением, который будет менее нагружать менее мощный процессор.

Существующий Apple Vision Pro оснащен двумя экранами microLED 4K, и их стоимость существенно влияет на общую стоимость устройства. Однако компания рассматривает различные изменения в конструкции, чтобы создать доступную версию. Одной из возможных мер - переход с чипсета Mac на чипсет iPhone и использование дисплея с более низким разрешением. В доступной версии также могут быть убраны некоторые функции, такие как EyeSight, и уменьшено количество камер и датчиков.

Предполагается, что доступная версия Apple Vision Pro будет более компактной и легкой, чем оригинальная модель, так как компания планирует интегрировать линзы прямо в AR-гарнитуру, что сделает ее более удобной для пользователей.

Оригинальный Apple Vision Pro ожидается на рынке в начале следующего года, в то время как более доступная модель может быть выпущена не раньше 2025 года. Однако ценовой вопрос остается серьезным препятствием, и, по словам аналитика Минг-Чи Куо, если Apple не сможет решить его, более дешевая версия может вовсе не увидеть свет.