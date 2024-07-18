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Эксперты по безопасности говорят о невозможности взлома iOS 17.4 или выше

Apple активно работает над тем, чтобы их устройства, особенно iPhone, было сложно взломать, даже для таких компаний, как израильская Cellebrite, специализирующаяся на инструментах для разблокировки смартфонов. Согласно утечкам, iPhone с iOS 17.4 и выше не могут быть разблокированы Cellebrite. С учетом недавнего выпуска iOS 18 на WWDC 2024, вероятно, что большинство владельцев iPhone установили хотя бы одну из версий iOS 17.

Cellebrite производит наборы, предназначенные для взлома заблокированных смартфонов и доступа к их данным, которые затем продаются правоохранительным органам и другим компаниям. Они ищут уязвимости в iOS и Android, которые Apple и Google затем устраняют. Однако, как выяснила 404 Media, матрица поддержки Cellebrite iOS не может разблокировать устройства с iOS 17.4 и выше.

Как и ожидалось, значительный процент iPhone работает на iOS 17.4. Согласно данным Apple за июнь 2024 года, предоставленным MacRumors, 77 процентов всех iPhone работают на какой-либо версии iOS 17. Утекшие документы также показывают, что Cellebrite недавно добавила поддержку для iPhone XR и iPhone 11 с iOS 17.1 до 17.3.1, но для серии iPhone 12 с той же версией iOS статус Cellebrite пока "Скоро в продаже".

Кроме того, взломать становится все сложнее не только iPhone, но и смартфоны на Android. Согласно дополнительной информации, компании трудно обойти систему безопасности выключенных Google Pixel 6, Pixel 7 и Pixel 8. Хотя Apple делает свои устройства все более защищенными от взлома, Cellebrite также старается не отставать, но разрыв между ними все еще значителен. С выходом iPhone 16 этот разрыв может еще больше увеличиться.