Энтузиаст разогнал Raspberry Pi до невероятных частот

Разогнать процессор до рекордных значений — задача не из простых, особенно если речь идет о такой маленькой платформе, как Raspberry Pi. Однако Джеффу Гирлингу удалось побить все предыдущие рекорды, разогнав свой Raspberry Pi до 3,4 ГГц и установив новые одноядерные и многоядерные рекорды в Geekbench 6. До этого Томас Кайзер держал верх с результатами 1037 и 2137 баллов соответственно.

Джеффу удалось достичь 3,3 ГГц, что принесло ему 1092 одноядерных и 2163 многоядерных баллов. Но это было непросто. Он уже достигал 3,14 ГГц в день Пи несколько месяцев назад, но ограничения по напряжению не позволяли легко перевалить за 3,0 ГГц. Однако, благодаря новой прошивке и патчу для эмуляции NUMA, эти ограничения были сняты.

Используя специальный код и изменив напряжение до 1,07 вольт, Джеффу удалось стабильно удерживать частоту 3,3 ГГц. Достичь стабильных 3,4 ГГц оказалось сложнее. После ряда неудач он добавил методы охлаждения, такие как охлаждение Пельтье и вентилятор Noctua, который направлял поток воздуха прямо на плату.

Без охлаждения Pi 5 постоянно зависал, даже при напряжении 1,08 В. Но после добавления охлаждающих элементов удалось достичь 1094 баллов на одном ядре при 3,3 ГГц. Преодоление отметки в 1100 баллов и 3,4 ГГц было ещё более сложным из-за ошибок памяти. Однако установка еще одного радиатора под плату и увеличение напряжения до 1,08 В помогли. В итоге, Raspberry Pi 5 достиг 3,4 ГГц, получив 1121 одноядерных и 2219 многоядерных баллов, побив все предыдущие рекорды.

Несмотря на успешный эксперимент, Джефф не советует повторять его дома. Это был "просто интересный эксперимент", который дал минимальные улучшения. Учитывая, что Pi 5 потреблял до 20 Вт на частоте 3,4 ГГц, это не очень практично для повседневного использования.

Однако ему повезло с качеством кремния в его устройстве, что сыграло немаловажную роль в достижении таких высоких тактовых частот и результатов в тестах.