Энтузиаст создал идеальную портативную консоль из PlayStation 4 Slim

Ютубер Restore Technique выпустил детальный 27-минутный ролик о том, как собрал портативную PlayStation 4. Используя корпус из 3D-принтера, оригинальную материнскую плату от PS4 Slim, 7-дюймовый экран и кастомные платы, он создал настоящую переносную PS4 (размеры — 249 x 156 x 49,2 мм, вес — 1,7 кг). По мнению многих, это шаг вперед по сравнению с PlayStation Portal, ведь устройство не только передает поток, но и запускает игры автономно.

Чтобы создать такую консоль, Restore Technique переработал компоненты PS4 Slim, удалив ненужные порты и уменьшив алюминиевый теплораспределитель с помощью Dremel. Он также добавил контроллер вентилятора, чтобы поддерживать нужную температуру — такая настройка помогает избежать перегрева. Контроллер DualShock встроен в корпус, проводка перенесена к новым точкам устройства.

Для питания консоли потребовалась крупная батарея, и Restore Technique собрал аккумулятор на 12 В 10 000 мАч, который позволяет играть на устройстве более часа. Заряжается батарея через разъем, усовершенствованный для безопасной зарядки при игре.

Чтобы консоль выдерживала высокие температуры, корпус был изготовлен с использованием материалов, устойчивых к нагреву. Изначально проект создавался на 3D-принтере методом FDM, а окончательный корпус заказали у PCBWay для повышенной стойкости.

Консоль запускала такие игры, как Rocket League и Metal Gear Solid V, но тестирование выявило необходимость доработки системы охлаждения и электромагнитного экранирования. После улучшений PS4T заработала стабильно и без графических сбоев, доказав, что этот мод стал отличной сборкой для энтузиастов.