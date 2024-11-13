Это небольшое устройство превратит ваш смартфон в музыкальный инструмент

Итальянский стартап ARTinoise представил любопытный аксессуар с разъёмом USB Type-C, который превращает смартфон в музыкальный инструмент. Гаджет, названный Zefiro, по виду напоминает обычную флешку, но если подключить его к телефону и подуть в специальное отверстие, он воспроизводит звук, похожий на звук настоящего духового инструмента.

Несмотря на простой дизайн, внутри Zefiro скрыта сложная система сенсоров, которые реагируют на давление воздуха и положение губ. Для более реалистичного звучания есть версия Zefiro Pro с акселерометром, что позволяет точнее имитировать игру на настоящем инструменте.

ARTinoise запустила кампанию на Kickstarter, чтобы собрать €5000 на производство. Предзаказать Zefiro можно за €22, тогда как розничная цена составит €42. Версия Zefiro Pro обойдётся в €39 по предзаказу и будет стоить €69 после выпуска. Первые устройства начнут отправлять инвесторам в феврале 2025 года. В линейке ARTinoise уже есть похожий продукт — электронная сопрано-флейта Re.corder, но Zefiro отличается компактностью и отсутствием кнопок.

Для работы с Zefiro потребуется мобильное приложение для Android и iOS, где можно настроить чувствительность экранных кнопок для управления нотами. В приложении можно выбирать звуки разных инструментов — не только духовых, но и других типов, а также записывать сессии, делиться ими или запускать фоновое сопровождение. Zefiro можно использовать и как стандартный MIDI-контроллер, подключив его к ПК или ноутбуку для работы с музыкальным софтом.

ARTinoise также предлагает специальный держатель для Zefiro, который похож на держатель для губной гармошки. Подключив его к устройству через удлинитель USB Type-C, можно использовать Zefiro без рук, играя параллельно на гитаре или фортепиано.