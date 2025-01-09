Этот ИИ может читать ваши мысли — представлено уникальное устройство Omi

На выставке CES 2025 был представлен необычный гаджет Omi стоимостью $89. Это устройство не только слушает разговоры своего владельца и составляет сводки с помощью искусственного интеллекта, но и удивляет способностью "читать мысли". Omi может определить, что пользователь обращается к нему мысленно, и выполнять команды, даже если никаких явных сигналов ему не подано.

Создатель проекта Ник Шевченко продемонстрировал возможности гаджета в реальном времени: задав вопрос "в пустоту" и мысленно адресовав его Omi, он получил ответ прямо на телефон. Для работы устройство использует всего один электрод, считывающий мозговые волны. В текущей версии гаджет уже умеет интерпретировать, когда пользователь обращается именно к нему, а в будущем сможет выполнять ещё более сложные задачи, включая сохранение и анализ мыслей владельца.

Гаджет носится на шнурке на шее, а для точного считывания информации может крепиться на виске. Он работает три дня без подзарядки, постоянно слушает пользователя и помогает структурировать его повседневную жизнь. Устройство не требует активации кодовыми словами, но также может реагировать на прямое обращение. На презентации Omi без промедления ответил на запрос о текущем курсе биткоина и представил результаты в приложении на смартфоне.

Пока устройство ещё дорабатывается: уведомления иногда бывают лишними, но разработчики объясняют это ранней стадией тестирования. Тем не менее уже сейчас Omi активно используют 5000 человек. Гаджет помогает им записывать заметки, находить нужную информацию и выполнять другие задачи, привычные для виртуальных помощников.

Уже существует магазин приложений Omi с 250 доступными модулями, которые позволяют интегрировать гаджет с популярными сервисами. Устройство работает на платформе с открытым исходным кодом, а для анализа данных и выполнения задач применяются ИИ-модели от Meta и OpenAI.

Второе поколение Omi обещает выйти в продажу во втором квартале этого года. В долгосрочной перспективе проект нацелен на создание не просто умного гаджета, а целой платформы, способной интегрироваться в различные аспекты жизни пользователей и предоставлять универсальные инструменты для решения их повседневных задач.