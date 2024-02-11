Эту пасхалку от AMD обнаружили спустя 25 лет!

Во время тщательного осмотра процессора AMD Athlon Classic, фотограф аппаратного обеспечения Фрицченс Фриц случайно обнаружил пасхальное яйцо, спрятанное 25 лет назад. При исследовании процессора Athlon K7 с помощью увеличительного стекла, Фриц обнаружил логотип Техаса в углу, под которым находилась фотография выстрелившего револьвера.

Первый процессор Athlon был представлен 23 июня 1999 года и назван в честь легкоатлетического соревнования "Декатлон" (Decathlon). Эти процессоры, имеющие разъем Slot A и ядро "K7", имели тактовую частоту от 500 до 700 МГц в первой партии выпуска. Athlon первого поколения, относящийся к седьмому поколению процессоров AMD, конкурировал с процессорами Intel Pentium III. В последующем были выпущены модели Athlon XP, MP и другие.

Процессор Athlon, использующий ядро Argon и произведенный по 250-нм техпроцессу, оснащен 512 КБ кэш-памяти второго уровня и состоит из 22 миллионов транзисторов. Первая партия моделей имела подключаемый модуль, обозначенный как слот A, и была известна своими возможностями разгона.