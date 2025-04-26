Figment: портативная консоль с E Ink для интерактивных книжных приключений

Любители текстовых квестов и интерактивных книг получили неожиданный подарок — независимый разработчик представил экспериментальную портативную консоль Figment с 7,5-дюймовым E Ink-экраном. Это своеобразный наследник отменённого проекта Ink Console, но с новыми возможностями. Консоль выполнена в горизонтальном формате: справа от дисплея расположены три кнопки действий, слева — D-Pad в виде классического крестовины. Корпус изготовлен с помощью 3D-печати и лазерной резки, что придаёт ему стильный DIY-вид.

В основе Figment лежит микроконтроллер ESP32, отвечающий за управление и Wi-Fi-подключение. Именно через интернет работает ключевая фишка устройства — генерация контента с помощью ИИ. Система дополняет заранее написанные сюжеты новыми текстовыми фрагментами и даже изображениями, создавая уникальные игровые пути. При этом сгенерированный контент сохраняется в памяти, позволяя играть без постоянного подключения. Разработчик рассматривает возможность открыть проект в формате open source, чтобы сообщество могло дорабатывать консоль. А пока следить за новостями можно на официальном сайте — там появятся анонсы будущих обновлений и, возможно, даже готовых устройств.

Figment — это не просто гаджет, а эксперимент на стыке технологий и сторителлинга. Кто знает, может, именно такие проекты определят будущее интерактивного чтения?