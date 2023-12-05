Флешка для ваших ДНК — технологический стартап предлагает необычный способ хранения информации

Biomemory, инновационный стартап, предлагает уникальное решение в области хранения данных — карты ДНК, которые приближают эту футуристическую идею к повседневной реальности. Теперь каждый может приобрести эти карты по цене 1000 долларов, открывая доступ к передовым технологиям долгосрочного хранения информации.

Ключевым фактором, делающим ДНК привлекательной альтернативой традиционным носителям данных, таким как жесткие диски и твердотельные накопители, является впечатляющий срок службы. Ученые оценивают потенциальный срок службы технологии хранения в ДНК в сотни тысяч лет при условии правильного хранения, что существенно превосходит пятьлетний срок службы обычных жестких дисков.

Карты ДНК от Biomemory обещают минимальный срок службы в 150 лет. За 1000 долларов пользователь получает две одинаковые карты, каждая из которых оснащена 1 килобайтом памяти. Это может показаться небольшим объемом, сравнимым с современными стандартами хранения данных, но это первый шаг к сделыванию технологии хранения ДНК доступной для широкого круга потребителей.

Процесс хранения данных в карты ДНК Biomemory заключается в преобразовании цифровой информации в элементы ДНК: аденин (А), цитозин (С), гуанин (G) и тимин (Т). Это преобразование проходит с использованием химического синтеза, основа за основой, в соответствии с желаемой последовательностью. Весь процесс, по данным Wired, занимает около восьми часов для получения одного килобайта данных. Затем биопамять высушивает данные и помещает их на круглый чип на карте ДНК, который запечатывается, чтобы предотвратить воздействие кислорода.

Для получения данных необходимо отправить одну из карт ДНК Biomemory партнерам компании в Eurofins Genomics. Затем пользователь получает по электронной почте строку из букв A, C, G и T, которую можно декодировать с использованием функции перевода ДНК Biomemory. Важно отметить, что после декодирования данные возвращаются в виде копии, так как оригинальная карта остается в лаборатории и не возвращается обратно.

Генеральный директор Biomemory, Эрфан Арвани, выражает гордость компании за вывод на рынок первого продукта для хранения данных в ДНК. Он подчеркивает, что это не только расширяет границы инноваций, но и соответствует приверженности компании экологической устойчивости и эффективности. В настоящее время Biomemory предлагает предварительные заказы, а доставка заказов ожидается в январе.

Хотя мы все еще находимся в начале пути использования возможностей хранения данных в ДНК, данная технология обещает уникальные перспективы. По оценкам Science, один грамм ДНК может вместить в себя огромные 215 петабайт — или около 215 миллионов гигабайт — при условии использования контейнера примерно того же размера и веса, что и два пикапа. Несмотря на ограничения текущих лабораторных процессов, будущее хранения данных в ДНК предоставляет перспективы для хранения исключительно больших объемов информации.