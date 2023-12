FSP выпустит блок питания мощностью 2500Вт с двумя разъемами 12VHPWR

FSP представила дорожную карту на 2024 год, раскрыв ряд новых конструкций блоков питания нового поколения с мощностью до 2500 Вт и напряжением 12 В. Среди представленных улучшений - разъемы 2x6, варианты ATX 3.1 и усилитель. На мероприятии EHA Tech Tour 2023 FSP продемонстрировала новые продукты, включая разнообразные линейки, предназначенные для различных потребительских сегментов. Компания планирует внести изменения в портфель продуктов, вводя разные именные соглашения в зависимости от категорий мощности.

Будущая линейка продуктов включает блоки питания с различными уровнями эффективности (80 PLUS Белый, Бронза, Серебро, Золото, Platinum, Титан) и разными конструкциями (немодульная, полумодульная, полностью модульная). Продукты будут подразделены на категории, такие как "MEGA" для высокого класса, "DAGGER" для высокого сегмента, "ADVAN" для массового рынка и "VITA" для начального уровня. Блоки питания начального уровня получат брендинг "VITA", с мощностью от 550 до 1000 Вт и дизайном 80 Plus Bronze и Gold. Для массового сегмента представлены модели "ADVAN" с мощностью от 450 до 1000 Вт и дизайном 80 Plus Platinum, Gold и Bronze.

Выделяется модель FSP CANNON PRO, способная обеспечить мощность до 2500 Вт. Этот массивный блок предназначен для систем периферийных вычислений, серверов и рабочих станций. Имеет эффективность 80 PLUS PLATINUM, два разъема PCIe Gen 5.0 и расширенный форм-фактор ATX. Способен поддерживать до четырех видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 с TGP до 450 Вт. Линейка продуктов FSP на 2024 год обещает не только улучшения в производительности, но и более ясное разграничение по категориям мощности, а также переход на стандарт ATX 3.1 и добавление разъемов PCIe CEM5 (12V-2x6).

