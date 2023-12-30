Функция параллельного перевода Galaxy AI будет доступна не только на смартфонах Samsung

Samsung активно вкладывает средства в разработку искусственного интеллекта, что подтверждается анонсом Galaxy AI вместе с моделью Gauss AI. Ожидается, что будущая серия Galaxy S24 будет обладать набором функций искусственного интеллекта, включая AI Live Translate Call, способную переводить телефонные звонки в режиме реального времени. Новый отчет утверждает, что эта функция начнет поддерживать испанский и английский языки, а затем будут добавлены корейский и японский.

Также отмечается, что новая функция будет совместима с телефонами сторонних производителей, что является логичным шагом, учитывая, что ограничение только телефонами Samsung ограничило бы ее применимость. AI Live Translation — лишь одна из многих функций, которые будут включены в Galaxy S24 в рамках пакета AI. Компания также разрабатывает ряд других функций, направленных на улучшение опыта использования смартфона.

Серия Galaxy S24 ожидается на рынке 17 числа следующего месяца, и ждать осталось чуть менее месяца. Введение обновленной версии Ultra вызывает особый интерес, и пользователи с нетерпением ожидают ее появления на рынке, надеясь, что новинка оправдает все ожидания.