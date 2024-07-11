Galaxy Ring будет работать без подписки, но в России появится не скоро

Samsung представила умное кольцо Galaxy Ring на выставке MWC 2024, а спустя пять месяцев раскрыла его полные технические характеристики, дату выхода и цену — $399,99 для всех размеров.

На мероприятии Galaxy Unpacked Galaxy Ring стало самым впечатляющим гаджетом. Это результат многолетних исследований и разработок Samsung в области мониторинга здоровья и активности. Кольцо выпускается в черном, серебристом и золотистом цветах, с корпусом из титанового сплава 5 класса, и доступно в американских размерах от 5 до 13 (российские 15,75-22). Все датчики, аккумуляторы и зарядные контакты находятся на внутренней поверхности, скрытые под слоем эпоксидной смолы. Кольцо соответствует стандарту IP68 и водонепроницаемо до 10 атм, что позволяет носить его в любых погодных условиях и при плавании. Размер самого маленького кольца — 7,0 × 2,6 мм, вес — 2,3 г; самое большое весит 3 г.

Galaxy Ring подключается по Bluetooth LE 5.4 только к смартфонам Galaxy с Android 11 и выше, требует учетной записи Samsung и приложения Samsung Health, без дополнительных подписок. Кольцо поддерживает управление жестами: сжатием большого и указательного пальцев можно сделать снимок или отключить будильник. Малый размер и вес кольца позволяют носить его постоянно, что удобно для отслеживания сна: активность, храп, движения, задержка сна, частота сердечных сокращений и дыхания. Мониторинг сердечного ритма в реальном времени с оповещениями полезен для тренировок. Функция оценки энергии, учитывающая активность и показатели сна, позволяет получать до 100 баллов в день.

Аккумуляторы емкостью 17 мА·ч (размеры 15,75–17,25) обеспечивают 6 дней работы; 18 мА·ч (размеры 18–20,75) — также 6 дней; 22,5 мА·ч (размеры 21,25 и 22) — 7 дней. Зарядка осуществляется с помощью футляра, похожего на футляр для беспроводных наушников, с батареей на 361 мА·ч, которой хватает на 20 полных зарядок для самых компактных моделей.