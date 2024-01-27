Galaxy S24 Ultra выдержал 6-часовой тест на заморозку, в отличие от других флагманов

Galaxy S24 Ultra продолжает впечатлять своей прочностью, несмотря на переход на титановый корпус в этом году. Флагман Samsung успешно прошел испытания на падение и царапины. Несмотря на высокий рейтинг защиты от пыли и воды IP68, один пользователь YouTube решил провести необычное испытание, заморозив телефон в течение шести часов. Удивительно, что Galaxy S24 Ultra выдержал этот тест вместе с iPhone 15 Pro Max и Pixel 8 Pro, не понесши никаких серьезных повреждений.

До заморозки TechDroider проверил работу портов зарядки, динамиков и камер всех трех смартфонов. Затем телефоны были помещены в коробку, наполненную водой, и заморожены. После шестичасового теста на заморозку обнаружилось, что линзы задних камер Galaxy S24 Ultra и Pixel 8 Pro немного запотели, но со временем они восстановились и продолжили работать нормально. Дисплеи всех трех моделей также продемонстрировали отличную работоспособность, без замеченных сбоев в пользовательском интерфейсе.

Следует отметить, что телефоны были погружены на минимальную глубину, и хотя результаты впечатляют, для телефона, такого как Galaxy S24 Ultra, рассчитанного на глубину до 1,5 метров, важно учитывать, что в более глубоких водах может возникнуть проблема с гидростатическим давлением. Ожидается, что телефон пройдет более сложные тесты, и следует следить за дополнительными обновлениями.