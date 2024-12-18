Galaxy S25 и гарнитура XR от Samsung — что покажут в 22 января 2025 года

Samsung официально представит свои новые флагманские смартфоны Galaxy S25 уже 22 января 2025 года. На мероприятии Galaxy Unpacked в Сан-Хосе, Калифорния, компания покажет четыре модели: Galaxy S25, S25+, S25 Ultra и новую версию — S25 Slim. Информация поступила от авторитетного инсайдера Эвана Бласса, который раскрыл дату презентации благодаря рекламному тизеру с итальянского сайта Samsung.

Новинки будут работать на базе мощнейшего чипа Snapdragon 8 Elite, а в программной части получат Android 15 с обновлённым интерфейсом One UI 7. Samsung обещает ещё более плавный пользовательский опыт и улучшенные возможности камер. Топовая модель S25 Ultra, как ожидается, получит продвинутую систему съемки и поддержку обновлённого стилуса S Pen.

Одной лишь линейкой смартфонов компания не ограничится. В рамках презентации Samsung впервые покажет гарнитуру расширенной реальности (XR), созданную в рамках проекта Project Moohan. Устройство будет работать на платформе Google Android XR и предоставит возможности полного погружения в виртуальную и дополненную реальность. Galaxy S25 и гарнитура XR от Samsung обещают стать важными шагами компании в 2025 году, укрепляя её позиции как лидера мобильных технологий и участника рынка расширенной реальности.