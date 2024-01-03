Galaxy Unpacked 2024 состоится 17 января — теперь, официально

Слухи подтвердились: Samsung официально объявила о проведении Galaxy Unpacked 2024, на котором, как ожидается, будут представлены Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra. Интересно, что обновление было раскрыто через учетную запись Samsung Australia на платформе X, а не через официальный пресс-релиз. Тем не менее, в этом аккаунте были указаны дата и время проведения мероприятия.

Для тех, кто следит за событиями, Galaxy Unpacked 2024 начнется 18 января в 5 утра по восточноевропейскому времени, согласно часовому поясу Австралии. Согласно тихоокеанскому стандартному времени (PST), мероприятие состоится 17 января, что соответствует ранее появившимся слухам. Хотя о месте проведения мероприятия говорится, что это Сан-Хосе, Калифорния, некоторые бразильские ритейлеры, видимо, не получили уведомление от Samsung и начали продажи Galaxy S24 Ultra гораздо раньше запланированной даты.

С учетом анонса 17 января, компания, вероятно, примет меры, схожие с теми, что были предприняты при презентации Galaxy S23, предлагая бонусы первым заказавшим, такие как удвоенный объем памяти за ту же цену, а также скидки на Galaxy Watch и Galaxy Buds FE. Однако стоит отметить, что эти бонусы, предложенные Samsung, могут варьироваться в зависимости от региона, а официальные подробности будут доступны после анонса.

Ожидается, что компания подробно расскажет о функциях искусственного интеллекта, внедренных в модели Galaxy S24, основываясь на предыдущей информации из листинга Walmart. Тизер также упоминает "Грядет Galaxy AI", что может быть связано с генеративным искусственным интеллектом. Несмотря на слухи о LLM, ожидается, что компания предоставит официальные подробности об этих технологиях только на мероприятии.