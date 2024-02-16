Galaxy Z Fold 6 может быть оснащен той же 200-мп камерой, что и Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Ultra предлагает улучшенную камеру на 200 мегапикселей, превосходящую камеру Galaxy S23 Ultra, и считается одной из самых мощных камер среди смартфонов на текущий момент. Новый отчет намекает на то, что тот же датчик камеры может быть использован в предстоящей модели Galaxy Z Fold 6. Если это произойдет, то Samsung решит одну из ключевых проблем своей линейки складных телефонов.

Сведения поступают от Ревегнуса, источника с проверенной репутацией, который утверждает, что Galaxy Z Fold 6 будет оснащен таким же датчиком, как у Galaxy S24 Ultra. Он также утверждает, что Samsung выбрала этот вариант вместо увеличения емкости аккумулятора телефона. Если эта информация окажется правдой, то Galaxy Z Fold 6 станет лидером в области камер на рынке складных устройств. Аналогичную камеру можно встретить в Galaxy S24 Ultra, который получил хорошие отзывы с момента выпуска. Это обновление значительно повысит производительность камеры у пользователей складных устройств. При должной оптимизации это принесет множество преимуществ в сфере фотографии.

Также следует отметить, что это не первый раз, когда слышится о том, что складные телефоны получат улучшенную камерную систему. Предыдущие слухи касались Galaxy Z Flip 6 с обновленной камерной системой, и сейчас мы видим аналогичные рассказы о Galaxy Z Fold 6. Однако еще рано делать выводы. Поэтому я настоятельно рекомендую рассматривать это с некоторым скепсисом, так как планы Samsung по складным телефонам еще могут измениться.

Однако одно можно сказать наверняка: камеры являются одной из главных проблем складных устройств Samsung. Поэтому, если Galaxy Z Fold 6 действительно получит мощную камерную систему, это ставит Samsung в преимущественное положение. Как пользователь Samsung, я очень надеюсь на такой исход.