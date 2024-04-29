Гарнитуру Apple Vision Pro продают уже в половину цены

Всего через 3 месяца после начала продаж флагманских очков дополненной реальности Apple Vision Pro цены на них на вторичном рынке резко упали. Популярность гаджета оказалась недолгой, и владельцы стали перепродавать их с значительными скидками.

Первые покупатели долгожданных очков Apple Vision Pro, которые появились в феврале 2024 года, были разочарованы тем, что цены на них на вторичном рынке упали, хотя с момента начала продаж прошло недолго.

По данным TheVerge, на популярных площадках вторичной торговли, таких как eBay и Swappa, можно приобрести очки Apple Vision Pro с объемом памяти 1 ТБ, с расширенной гарантией AppleCare+ и фирменным чехлом за менее чем $3200. Это в сравнении с более чем $5000, за которые их можно приобрести на сайте Apple. Модели с меньшим объемом памяти (256 ГБ и 512 ГБ) также активно продаются на вторичных рынках за около $2600. В феврале такие же модели покупались за $3900 и выше.

Эта ситуация вызвала недовольство у тех, кто приобрел Vision Pro по высокой цене в день анонса. Они утверждают, что могли бы приобрести эти же очки на вторичном рынке дешевле на $1000 или даже больше. Отсутствие специальных программ для лояльных клиентов также стало дополнительным источником разочарования.

Эксперты отмечают, что подобная ситуация часто встречается с выпуском дорогих гаджетов. Первые покупатели готовы переплачивать ради статуса обладателей новинки, но цены быстро снижаются после спада ажиотажа.

Пока Apple не прокомментировала эту ситуацию, а аналитики прогнозируют дальнейшее постепенное снижение цен с увеличением производства Vision Pro. Однако первые покупатели вряд ли смогут полностью компенсировать свои финансовые потери.