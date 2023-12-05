Генеральный директор NVIDIA пообещал помочь Японии с чипами для развития систем искусственного интеллекта

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) встретился с премьер-министром Японии, Фумио Кисида (Fumio Kishida), в ходе которой оба лидера пообещали расширить сотрудничество в области ИИ и поставок GPU.

Японский премьер-министр попросил NVIDIA обеспечить стабильные поставки графических процессоров для ИИ, чтобы увидеть быстрый прогресс в развитии центров обработки данных

NVIDIA стала центром притяжения для стран и компаний, заинтересованных в том, чтобы вскочить на борт ИИ и использовать его огромный потенциал. Значение NVIDIA в росте рынков ЦОД и ИИ нельзя игнорировать, поскольку компания поставляет лучшее в мире оборудование, будь то чипы ИИ или GPU. Значение NVIDIA отмечается и на глобальном уровне. Такие страны, как Саудовская Аравия, ОАЭ и Япония, проявляют огромный интерес к портфелю продуктов компании.

Спрос очень высок, но я пообещал премьер-министру, что мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить приоритет потребностей Японии в GPU.

Премьер-министр Японии Кисида обратился к генеральному директору NVIDIA с просьбой обеспечить стабильные поставки графических процессоров для ускорения вычислений ИИ в регионе в попытке ускорить развитие генеративного ИИ. NVIDIA планирует расширить сотрудничество с японскими компаниями, включая Softbank, Sakura Internet, NEC и NTT.

Генеральный директор NVIDIA пообещал поддержать развитие японских центров обработки данных, что включает поставку графических процессоров для ИИ и необходимого оборудования для строительства крупных центров обработки данных, чтобы начать обучение LLM и работе с данными в Японии.

Я сказал премьер-министру Кисиде, что генеративный ИИ создает множество возможностей для перемен, и что у японской промышленности также есть большие возможности. Я с нетерпением жду совместной работы

Япония занимает ключевое место в продвижении собственных полупроводниковых разработок. Будучи важным региональным союзником США, правительство не только вливает огромные средства в полупроводниковую индустрию, но и быстро продвигается в области исследований и разработок, что вызывает интерес во всем мире.