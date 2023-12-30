Gigabyte опубликовала информацию о линейке NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER

Gigabyte, случайно, показала свои модели предстоящей линейки графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER и анонсировала несколько вариантов продуктов. По официальной информации, опубликованной на сайте Gigabyte Russia и предоставленной Momomo_US, компания выпустит четырнадцать различных моделей, включая RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER. В линейке будут представлены модели серий AORUS Master, Gaming, Windforce, Eagle и AERO. Утечка ранее упоминала варианты Eagle ICE, но здесь они не упоминаются, что может свидетельствовать о планах Gigabyte представить их позже.

Ожидается, что презентация линейки GeForce RTX 40 SUPER состоится на выставке CES 2024 в специальном выступлении, а выпуск запланирован на 17 января для 4070 Ti SUPER, 24 января для 4070 SUPER и 31 января для 4080 SUPER. Конфигурации памяти уже окончательны, и официальное представление станет доступным вскоре.