Глифы на месте — утечка рендеров подтверждает то, что Nothing Phone 2a сохранит главную фишку

Несмотря на множество утечек информации, Nothing Phone 2a до сих пор остается загадкой для многих, так как телефон еще не появился на рынке. Последняя утечка намекала на отказ от интерфейса Glyph, однако Эван Бласс, известный своими достоверными утечками, высказал предположение, что это не произойдет, и телефон останется верен концепции светового интерфейса, хотя не таким экстравагантным, как другие устройства от Nothing.

Эта противоречивая ситуация началась с утечки рендеров Nothing Phone 2a, показывающих полное отсутствие Glyph. Хотя утечка была достоверной, Бласс указал на возвращение светового интерфейса, что вызвало недоумение у некоторых. Изображения демонстрируют различные концепты внешнего вида телефона, но официальное подтверждение ждать еще.

Несмотря на это, известно, что телефон будет представлен на MWC в текущем месяце. Он обещает быть лучше, чем предыдущая модель Nothing Phone 1, но менее мощным, чем Nothing Phone 2. Компания выбирает нестандартный путь в разработке устройств, и пока это выглядит успешным. Вместо того, чтобы сразу выпускать флагманские модели, она представляет менее мощные, но интригующие устройства, такие как Nothing Phone 2a.