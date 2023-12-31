Годовой доход OpenAI достиг 1,6 миллиарда долларов

Несколько недель назад в OpenAI произошла драма с внезапным увольнением генерального директора Сэма Альтмана, но несмотря на это, технологический стартап продемонстрировал отличные финансовые результаты. Согласно последнему отчету, создатель чат-бота ChatGPT смог привлечь 1,6 миллиарда долларов, превысив отметку в 1,3 миллиарда долларов, достигнутую в середине октября. Этот успех привел к 20-процентному увеличению за два месяца.

Инсайдеры, ознакомленные с ситуацией, предоставили статистику роста доходов в The Information. Несмотря на внутренние трудности, OpenAI продолжает расширяться, привлекая все больше пользовательских подписчиков. Последние данные свидетельствуют о возможности генерации компанией до 130 миллионов долларов ежемесячного дохода. Наиболее внушительным является финансовое сравнение с предыдущим годом.

Согласно опубликованным данным, за 12 месяцев предыдущего года доход OpenAI оставался на уровне 28 миллионов долларов. Это означает, что годовой прирост выручки компании достигает поразительных 5700 процентов. Такой стремительный рост, вероятно, привлечет внимание инвесторов, учитывая планы OpenAI начать новый раунд финансирования с оценкой в 100 миллиардов долларов или более, согласно данным Bloomberg. Пока не раскрываются подробности о потенциальных новых инвесторах.

Также появились слухи о том, что OpenAI вступает в рынок нестандартных чипов и ведет переговоры с компанией G42, базирующейся в Абу-Даби, о привлечении от 8 до 10 миллиардов долларов для ускорения этого процесса. По данным ITHome, исследовательская компания CB Insights утверждает, что в случае успешного завершения раунда оценки в 100 миллиардов долларов OpenAI станет вторым по стоимости стартапом в США, уступая лишь SpaceX Илона Маска.