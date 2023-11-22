Голосовой ChatGPT стал доступен бесплатным аккаунтам

OpenAI переживает неспокойные времена, и пока компания с трудом нащупывает твердую почву, на которую можно ступить, она объявила о том, что ChatGPT Voice теперь доступен бесплатно для всех желающих.

Стоит отметить, что Голосовой ChatGPT не является чем-то новым, поскольку он существует с сентября этого года и предлагает действительно приятный опыт работы с искусственным интеллектом. Это очень похоже на общение с виртуальным помощником, но при этом ответы не звучат роботизированно. Голосовой помощник действительно способен извлекать свой речевой контент из ответов ИИ, которые уже являются частью большой языковой модели, используемой ChatGPT.

Голосовой ChatGPT теперь доступен всем пользователям бесплатно - ранее эта функция была платной, но теперь пользователи iOS и Android могут пользоваться ею без каких-либо проблем.

Если вы хотите воспользоваться функцией ChatGPT Voice, вам достаточно убедиться, что у вас установлена последняя версия приложения, и вы можете приступать к общению с языковой моделью. Просто откройте приложение, нажмите на значок наушников и начните говорить, и активация сработает.