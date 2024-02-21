Google анонсировал языковую модель Gemma — помощник всем разработчикам ИИ

Прошло несколько месяцев с тех пор, как Google представила Gemini, и недавно компания выпустила новое обновление. Теперь гигант поисковых систем представил Gemma - языковую модель, предназначенную для разработчиков, чтобы помочь им ответственно создавать ИИ. Она доступна по всему миру в версиях 2B и 7B, обе предварительно обученные и настроенные с помощью инструкций. Google утверждает, что в тестах MMLU Gemma превосходит Mistral 7B и Llama 13B.

Одна из лучших особенностей Gemma - ее способность работать без проблем на компьютерах и ноутбуках. Google также утверждает, что Gemma превосходит некоторые ключевые тесты, обеспечивая лучшую производительность, чем альтернативные модели. Gemma построена на принципах искусственного интеллекта Google и тщательно протестирована, чтобы убедиться, что она соответствует установленным принципам.

Помимо выпуска Gemma, Google также представила набор инструментов Responsible Generative AI Toolkit, который поможет разработчикам и исследователям создавать безопасные приложения ИИ. Этот набор включает в себя:

Классификацию безопасности: новую методологию для создания надежных классификаторов безопасности с минимальным количеством примеров.

Отладку: инструмент для отладки модели, который позволяет изучить поведение Gemma и устранить потенциальные проблемы.

Рекомендации: советы для разработчиков моделей, основанные на опыте Google в этой области.

Кроме того, Gemma поддерживает инструменты для нескольких платформ, обеспечивает совместимость между устройствами и оптимизирована для Google Cloud. Gemma можно использовать бесплатно на Kaggle, Colab и получить кредиты Google Cloud на сумму до 500 000 долларов США для исследователей. Gemma можно также бесплатно попробовать на большинстве современных компьютеров с графическим процессором Nvidia.