Google Gemini станет доступен на смартфонах OnePlus и OPPO

На конференции Cloud Next компания Google объявила о планируемом сотрудничестве с OPPO и OnePlus для интеграции модели Gemini AI в их мобильные телефоны в 2024 году.

По словам представителей Google на мероприятии, совместная работа с брендами OPPO и OnePlus позволит расширить применение модели Gemini в мобильных устройствах и внедрить эксклюзивные функции, доступные на существующих моделях Pixel 8 и Pixel 8 Pro, на телефоны этих двух брендов.

Соответствующая информация была предоставлена tech.playground. На конференции Google также были представлены различные функции, связанные с искусственным интеллектом, такие как суммаризация новостей, запись сведений и «наборы инструментов искусственного интеллекта» для медиа-платформ, генерации контента и других задач.