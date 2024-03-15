Google I/O 2024 пройдет 14 мая — ждем громких анонсов

Вскоре после того, как сообщество разгадало головоломку Break the Loop, Google анонсировала дату предстоящего мероприятия Google I/O 2024. У меня уже было предположение, что мероприятие состоится в мае, поскольку это стало традицией, и мои ожидания подтвердились.

Предстоящий Google I/O 2024 запланирован на 14 мая, что является более поздней датой, чем в предыдущие годы, и Google, наконец, представила некоторые детали о том, что ожидать на этом мероприятии. Хотя пока нет полной программы, но мы знаем, что Google готовится к важным объявлениям.

Мероприятие Google I/O 2024 начнется с основного выступления, которое проведет глава Google Сундар Пичаи. Оно пройдет в амфитеатре Шорлайн в Маунт-Вью, Калифорния. После основного выступления ожидаются выступления разработчиков и технические сессии по запросу. Google также организует прямые трансляции второго дня мероприятия 15 мая для тех, кто посетит его лично. На данный момент нет подробной информации о повестке дня I/O 2024, но онлайн-регистрация уже открыта и доступна бесплатно.

Относительно анонсов, Google планирует представить множество продуктов на мероприятии I/O 2024. Ожидается более подробная информация о Android 15, новых функциях на основе искусственного интеллекта, Android XR и обновлениях существующих продуктов и сервисов. Google также анонсирует Pixel 8a, который уже находится в продаже в некоторых магазинах. Также возможно, что Google представит серию Pixel 9, запланированную на октябрь или позднее этого года.