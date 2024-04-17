Google, похоже, работает над Pixel Buds Pro 2

По всей видимости, на подходе преемник Pixel Buds Pro, так как в базе данных появился чехол для зарядки, предположительно, для Pixel Buds Pro 2. Эти сведения были обнаружены на веб-сайтах UL Demko и Safety Korea, что дает дополнительные подробности о предстоящих наушниках Google, возможно, выход которых состоится вместе с серией Pixel 9 позже в этом году.

Информация обнаружена 91mobiles, и источник сообщает, что чехол для зарядки Pixel Buds Pro 2 был замечен на UL Demko и Safety Korea, организациях, расположенных в Дании и Южной Корее соответственно. Номер модели зарядного футляра - GH8tQ, а емкость аккумулятора составляет 650 мАч, немного больше, чем у предыдущей модели, которая имела 620 мАч. Остается дождаться информации о времени автономной работы самих наушников.

К сожалению, пока о наушниках Pixel Buds Pro 2 нам известна лишь информация о емкости аккумулятора в чехле для зарядки. Другие детали, включая дату выхода, функциональные особенности и прочее, остаются неизвестными. Однако, учитывая, что оригинальные Pixel Buds были выпущены в мае прошлого года, и с учетом предстоящего мероприятия Google I/O 2024, запланированного на 14 мая, есть вероятность, что новые наушники могут появиться уже в мае или позже в этом году.

Если Pixel Buds Pro 2 действительно выйдут в следующем месяце, мы можем ожидать больше информации о них, включая официальные маркетинговые изображения, в ближайшие недели, учитывая приближающееся мероприятие. Кроме того, Google будет представлять другие устройства, такие как серия Pixel 9, а также Pixel 8a, который, вероятно, привлечет внимание своей ценовой доступностью.