Google позволит пользователям создавать собственных чат-ботов

Хотя Google Gems позиционируется как адаптированная версия Gemini для решения конкретных задач и потребностей пользователей, компания разрабатывает новый проект чат-бота с искусственным интеллектом, способного имитировать знаменитостей. Пользователи также смогут создавать своих собственных чат-ботов. Этот шаг, вероятно, является попыткой Google конкурировать с Meta Celebrity AI.

Как сообщает The Information, Google Labs разрабатывает новую модель на базе Gemini, которая позволит пользователям создавать собственных чат-ботов или копировать знаменитостей. Пользователи смогут задавать такие параметры, как внешний вид и личность чат-бота. Основная цель этой функции — развлечение, позволяя пользователям взаимодействовать с персонажами по своему выбору.

В отчёте также упоминается, что Google может сотрудничать с влиятельными лицами в социальных сетях для создания чат-ботов по их образцу. Первоначально проект искусственного интеллекта может быть выпущен как отдельная функция, но в будущем возможна его интеграция с YouTube.

Растущий интерес Google к персонализированным чат-ботам может быть попыткой конкурировать с Meta Celebrity AI и настраиваемым сервисом чат-ботов Character.ai. ИИ Meta может имитировать таких знаменитостей, как Снуп Догг, а Character.ai позволяет создавать телевизионных персонажей с уникальными стилями реакции.

Хотя Google стремится предложить аналогичный опыт, пользователи пока проявляют слабый интерес к таким чат-ботам. Будет ли Google способен выделиться и привлечь больше внимания, чем конкуренты, пока неясно. Логистически, компании необходимо предоставить удобный доступ к сервису через мобильные устройства.

Google может выбрать прогрессивное веб-приложение (PWA), которое облегчит пользователям взаимодействие с чат-ботами, предоставляя доступ к веб-приложениям и опыту нативного приложения. Сообщается, что этот проект существенно отличается от Google Gems, который представляет собой специальную версию Gemini для решения конкретных задач и поставляется с готовыми наборами функций для пользователей.

Google пока не подтвердила новый проект искусственного интеллекта и его дату выпуска, но можно предположить, что он сначала будет протестирован в Google Labs, прежде чем станет доступен широкой аудитории.