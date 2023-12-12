Google работает над чат-ботом, который сможет ответить на ваши вопросы о вашей жизни

Хотя я бы хотел считать, что сингулярность искусственного интеллекта все еще далека, текущие достижения в этой области вызывают опасения и кажутся впечатляющими. По всей видимости, Google работает над новым проектом под названием "Проект Эллман", который предполагается иметь возможность анализа ваших фотографий и рассказывать о вашей жизни. Эта идея кажется убедительной, но одновременно вызывает беспокойство.

По последнему отчету, Google разрабатывает опыт искусственного интеллекта, известный как "Проект Эллман", который, как предполагается, сможет использовать LLM для интерпретации содержимого фотографий и стать своего рода "Рассказчиком вашей жизни". Несмотря на то что детали о работе Project Ellmann пока неизвестны, представитель Google выразил надежду на раскрытие новых возможностей и подчеркнул важность защиты конфиденциальности и безопасности пользователей.

Проект Ellmann, вероятно, будет использовать данные от Google Фото для анализа результатов поиска и выявления общих черт на фотографиях пользователя. Эта информация будет использоваться для создания описания фотографий с использованием различных параметров, что представляется весьма внушительным.

Кроме того, Google также занимается разработкой "Чата Эллмана" – персонализированной версии ChatGPT. По словам технологического гиганта:

Представьте, что вы открываете ChatGPT, но он уже знает все о вашей жизни. В этом случае, что бы вы у него спросили?