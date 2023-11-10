Google собирается начать удалять неактивные аккаунты со следующего месяца

Практика удаления неактивных учетных записей существует уже давно. Ранее в этом году Google объявила, что начнет удалять личные учетные записи, оставшиеся неактивными в течение двух лет, и теперь компания уточнила, что процесс начнется в декабре 2023 года.

Основной мотивацией для этой инициативы является увеличение безопасности. Google утверждает, что неактивные учетные записи становятся легкой мишенью для хакеров, поскольку, вероятно, используют устаревшие пароли, которые могут быть уязвимы. Кроме того, такие учетные записи подвергаются риску спама, фишинга, взлома и прочих видов атак.

Чтобы избежать случайного удаления учетных записей, Google начала отправлять уведомления по электронной почте пользователям с неактивными учетными записями, предостерегая их и предоставляя возможность предотвратить удаление. В электронных письмах сообщается о том, что удаление выполняется ради безопасности и защиты личной информации.

Что касается данных, которые будут удалены, Google уточнила, что все информацию, связанную с учетной записью, будет утрачена. Это включает в себя данные в Gmail, Документах, Диске, Таблицах и других сервисах компании. Однако, если учетная запись использовалась для загрузки видео на YouTube, эти данные не будут затронуты.

Важно отметить, что возможность удаления касается только личных учетных записей, и на данный момент Google не планирует удалять корпоративные или образовательные аккаунты. Тем не менее, пользователи должны понимать, что процесс удаления учетной записи необратим, если, конечно, они не начнут активно использовать свою учетную запись перед декабрем 2023 года.