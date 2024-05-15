Google стремится переосмыслить Android с помощью глубокой интеграции ИИ

На мероприятии I/O Google сосредоточила внимание на искусственном интеллекте, демонстрируя свои последние обновления и достижения в этой области. Компания активно внедряет ИИ в свои продукты, делая его неотъемлемой частью Android, и все операции будут поддерживаться платформой Gemini. Приложение Gemini постепенно улучшает понимание контекста и интеграцию с приложениями и отображаемым на экране контентом.

Google представила новые возможности использования Gemini через накладную панель, доступ к которой можно получить из любой части операционной системы. Это позволяет пользователям выполнять поиск с помощью ИИ и перетаскивать полученные результаты в основные приложения, такие как «Заметки» или «Сообщения». В YouTube будет добавлена функция «Спросить это видео», которая позволит задавать вопросы о различных частях видео, учитывая контекст.

Для пользователей Gemini Advanced будет доступна аналогичная функция «Спросить этот PDF-файл» для поиска и анализа документов. Эти обновления станут доступны пользователям по всему миру в ближайшие месяцы. Активировав Gemini, пользователи получат динамические предложения, помогающие понять, что происходит на экране их Android-устройства, используя технологию Gemini Nano для создания текстового или визуального контента по команде.

Gemini Nano, существующая с прошлого года, теперь поддерживает мультимодальность, учитывая «виды, звуки и разговорную речь». Эта функция появится на устройствах под брендом Pixel позже в этом году. Пользователи смогут использовать TalkBack для создания подробных описаний для немаркированных изображений, и весь процесс будет происходить на устройстве.

Еще одной новой функцией Gemini Nano является возможность отслеживания звонков в режиме реального времени для определения мошенничества, что позволяет пользователям немедленно повесить трубку или продолжить разговор. Google также анонсировала ряд дополнительных инструментов, встраивающих ИИ в ядро Android. Ожидается, что Android 15 будет выпущен позднее в этом году, возможно, одновременно с запуском новой серии Pixel 9. Сегодня Google представит дополнительные подробности об Android 15, и мы будем внимательно следить за ними.