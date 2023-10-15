Google вынужден платить Apple огромные деньги — все дело в поиске

Google и Apple долгое время подвергаются конкуренции, особенно в контексте iOS и Android, их операционных систем. Споры между ними продолжаются и, кажется, не скоро улягутся. Тем не менее, обе компании зависят друг от друга, их взаимодействие стимулирует инновации. Недавно стало известно, что сумма, которую Google переводит Apple за право оставаться основной поисковой системой на iPhone, значительно превосходит все ожидания.

По новым данным, Google выплачивает Apple годовую сумму в размере от 18 до 20 миллиардов долларов за то, чтобы его поисковик оставался по умолчанию на iPhone. Эта информация пришла в связи с исследованием Министерства юстиции США относительно соглашения о предоставлении информационных услуг между двумя корпорациями.

Следует отметить, что существует риск того, что федеральный суд может принять решение против Google, что также повлечет за собой окончание сделки с Apple. Данное соглашение приносит Apple значительную часть своей годовой прибыли, составляя от 14% до 16% ее операционной прибыли. Рассматривая финансовые показатели Google, можно увидеть, что 22% его общего дохода от рекламы идут на затраты по привлечению трафика, и из этой доли 40% получает Apple. Если посчитать, то окажется, что Apple получает 8,8% от общего дохода Google, сгенерированного от рекламы.

Вне зависимости от того, на какой стороне вы находитесь в этом обсуждении, факт остается неизменным: Apple получает значительные суммы денег от Google. И это выгодно и для Apple, учитывая, что она один из крупнейших производителей смартфонов и держит значительную долю рынка. Для Google, будучи поисковой системой по умолчанию на почти всех устройствах Android, оставаться таковой на устройствах Apple - это скорее инвестиция, чем расходы.