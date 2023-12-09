Google выпускает блокнот с искусственным интеллектом NotebookLM

После выхода Gemini, Google представляет несколько инноваций, основанных на этой новой модели. Компания только что выпустила NotebookLM, заявляя, что это первый ноутбук, работающий на искусственном интеллекте. Новый продукт уже доступен в США и работает на платформе Gemini Pro.

Google провела обширные беседы с представителями образования, творческими личностями, студентами и преподавателями, чтобы получить обратную связь о том, как они используют и оценивают "NotebookLM", доступный в раннем доступе с июня этого года. Этот новый блокнот предоставляет пользователям множество возможностей, делая взаимодействие с ним более эффективным. Если вы стремитесь к лучшему общему опыту с получением качественных ответов и предложений, NotebookLM стоит вашего внимания.

Google применяет Gemini Pro специально для анализа и обработки документов, однако для обеспечения эффективной работы NotebookLM использует другие модели, такие как PaLM 2 и др. Стартовав, Google планирует добавить новые функции в ближайшие недели. Компания обещает внедрить такие возможности, как "Блокнот", где вы сможете сохранять ответы из NotebookLM, выдержки из различных источников и личные заметки. Все эти функции делают этот сервис более универсальным для пользователей всех категорий.

NotebookLM предлагает и другие полезные функции. Например, пользователи могут выбрать несколько заметок и запросить службу суммировать их, объединить в одну запись, создать схему, учебник или даже более крупный проект. Это может стать идеальным инструментом для тех, кто ищет совершенного помощника по работе с текстами.

Кроме того, NotebookLM предоставляет интересные возможности, такие как динамические действия, основанные на ваших текущих действиях. Несмотря на первоначальное ощущение странности, эта функция может быть чрезвычайно полезной и с течением времени предоставить более глубокое понимание пользователя.