Готовьте кошельки — Caviar начал принимать заказы на iPhone 16 по цене квартиры

Хотя смартфоны Apple iPhone 16 будут представлены только осенью, российский производитель эксклюзивной электроники и аксессуаров Caviar уже открыл предзаказ на специальные версии этих новинок. Caviar предлагает забыть об ажиотаже и завышенных ценах при старте продаж, оформив предзаказ сейчас и получив кастомный iPhone в приоритетном порядке. Компания обещает, что цена смартфона останется неизменной.

Кастомные версии iPhone от Caviar, помимо традиционной отделки с использованием титана, золота и различных драгоценных металлов, а также бриллиантов, кожи и других премиальных материалов, будут оснащены эксклюзивной функцией — персональным обращением или поздравлением от виртуального амбассадора Nero, созданного на базе искусственного интеллекта. Для этого при оформлении предзаказа нужно заполнить форму на сайте или отправить пожелания менеджеру компании. ИИ обработает запрос и запишет обращение, которое пользователь увидит в Нейробоксе — новой упаковке Caviar со встроенным экраном и функцией воспроизведения видео.

Цена кастомных iPhone 16 Pro и Pro Max варьируется от 479 тысяч до 40 миллионов рублей за модель Diamond Snowflake White Gold 18K. Компания Caviar также сообщает, что дизайн устройства может быть доработан с учётом пожеланий пользователя, которому будет предоставлен персональный менеджер.