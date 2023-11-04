Графический процессор для ноутбука AMD Radeon RX 7900M оказался быстрее NVIDIA RTX 4080

Информация о графическом процессоре AMD Radeon RX 7900M появилась в начале октября, и теперь произошел его официальный дебют в ноутбуке Alienware m18, который является единственным устройством, поддерживающим программу AMD Advantage и полностью базируется на технологиях AMD, включая графический процессор Radeon GPU и процессор Ryzen. Ранее у AMD RNDA 3 не было в ассортименте графических процессоров Navi 33, предназначенных для начального и массового рынка.

Обычной практикой как у AMD, так и у NVIDIA было выпускать мобильные графические процессоры, которые на один уровень ниже, чем флагманные процессоры для настольных ПК, и снижать их характеристики, как в отношении конфигурации, так и по тактовой частоте и энергопотреблению. Однако AMD с графическим процессором Radeon RX 7900M шагнула дальше, представив топовый чип Navi 31 для ноутбуков, даже более мощный, чем NVIDIA не могла предложить из-за ограничений в энергопотреблении и тепловыделении.

Технические характеристики графического процессора AMD Radeon RX 7900M "Navi 31" включают 36 WGP (всего 72 вычислительных блока), что составляет 4608 ядер. Это на 20% больше, чем у Radeon 7800 XT, и на 10% меньше, чем у Radeon 7900 GRE. Максимальная тактовая частота графического процессора составляет 2090 МГц.

Что касается памяти, у графического процессора есть четыре MCD с 256-битным интерфейсом и объемом 16 ГБ. Это позволяет AMD соперничать с лучшими предложениями NVIDIA RTX 40, включая RTX 4090, у которых также 16 ГБ памяти. По мощности, AMD Radeon RX 7900M имеет TGP 160 Вт и может увеличиваться до 200 Вт благодаря технологии SmartShift.

Первые результаты производительности в синтетическом бенчмарке 3DMark Time Spy, предоставленные YouTube-каналом GizmoSlipTech, показывают, что AMD Radeon RX 7900M RDNA 3 набрал 19 743 балла в графическом тесте и 18 404 балла в общем тесте. Это превосходит графический процессор ноутбука NVIDIA GeForce RTX 4080, который в среднем набирает 18923 балла в том же тесте.

Несмотря на то, что NVIDIA GeForce RTX 4090 остается лидером благодаря графическому ядру AD103, графический процессор Navi 31 показывает хорошие результаты и предлагает выгодное соотношение цены и производительности по сравнению с RTX 4080. Однако следует учесть, что тепловые характеристики и энергопотребление также имеют значение для мобильных графических процессоров, и необходимы дополнительные тесты, включая игровые, для полного сравнения.