Honor Magic6 получил мощное обновление: ИИ-фоторедактор и игровой буст

Компания Honor выпустила свежее обновление для своих флагманов Magic6. Версия MagicOS 9.0.0.175 предлагает несколько интересных нововведений, которые сделают смартфоны еще удобнее.
Главные изменения:
- ИИ-фоторедактор — теперь можно автоматически убирать блики и морщины со снимков
- Phantom Engine — игровой режим, который предупреждает лаги в тяжелых сценах (поддерживает Genshin Impact, Honkai: Star Rail и другие популярные игры)
- Умные будильники — установка напоминаний прямо в плавающем окне
- Защита от спама — блокировка звонков по региону номера
Это уже второе крупное обновление за последние месяцы. В апреле вышла версия 9.0.0.169 с улучшениями камеры и поддержкой Android Auto.
Обновление постепенно поступает на устройства Magic6. Если у вас еще нет доступа — стоит проверить настройки вручную.