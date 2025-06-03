Honor Magic6 получил мощное обновление: ИИ-фоторедактор и игровой буст

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Компания Honor выпустила свежее обновление для своих флагманов Magic6. Версия MagicOS 9.0.0.175 предлагает несколько интересных нововведений, которые сделают смартфоны еще удобнее.

Главные изменения:

ИИ-фоторедактор — теперь можно автоматически убирать блики и морщины со снимков

— теперь можно автоматически убирать блики и морщины со снимков Phantom Engine — игровой режим, который предупреждает лаги в тяжелых сценах (поддерживает Genshin Impact, Honkai: Star Rail и другие популярные игры)

— игровой режим, который предупреждает лаги в тяжелых сценах (поддерживает Genshin Impact, Honkai: Star Rail и другие популярные игры) Умные будильники — установка напоминаний прямо в плавающем окне

— установка напоминаний прямо в плавающем окне Защита от спама — блокировка звонков по региону номера

Это уже второе крупное обновление за последние месяцы. В апреле вышла версия 9.0.0.169 с улучшениями камеры и поддержкой Android Auto.

Обновление постепенно поступает на устройства Magic6. Если у вас еще нет доступа — стоит проверить настройки вручную.