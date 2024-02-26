Honor Magic 6 Pro наконец-то дебютировал — камера-перископ на 180-мп и Snapdragon 8 Gen

Honor Magic 6 Pro недавно дебютировал на мировых рынках благодаря объявлению компании на MWC 2024, представив себя как одно из наиболее впечатляющих устройств, доступных на рынке. Компания также намекнула на вариант Porsche Design, который будет представлен в следующем месяце. Хотя Honor Magic 6 Pro уже был представлен на внутреннем рынке в прошлом месяце, теперь он доступен гораздо более широкой аудитории, что позволяет увидеть телефон во всей его красе.

Honor Magic 6 Pro работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 с оперативной памятью до 12 ГБ и имеет встроенную память UFS 4.0 объемом 512 ГБ. Аккумулятор емкостью 5600 мАч обеспечивает длительную работу устройства. Технология кремний-углеродной батареи второго поколения обеспечивает более высокую плотность и надежность даже при экстремальных температурах. Телефон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку мощностью 66 Вт, а также обратную беспроводную и проводную зарядку.

Программное обеспечение Honor Magic 6 Pro работает на MagicOS 8.0, основанной на Android 14, с добавлением искусственного интеллекта, Magic Capsule и Magic Portal. Magic Capsule представляет собой аналог Dynamic Island на Android, а Magic Portal поддерживает более 100 наиболее популярных приложений и может распознавать адреса в текстовых сообщениях для перехода в Google Maps.

Смартфон также включает в себя искусственный интеллект LlaMA 2, который позволяет выполнять функции, такие как вопросы и ответы, создание текста и понимание прочитанного, даже без подключения к интернету. Оптика Honor Magic 6 Pro включает тройную камеру на задней панели, включающую 50-мегапиксельную основную камеру с переменной диафрагмой, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 180-мегапиксельную перископическую камеру с оптическим зумом 2,5x. На передней панели также есть 50-мегапиксельная селфи-камера и датчик ToF.

Дисплей Honor Magic 6 Pro имеет диагональ 6,8 дюйма с разрешением 2800x1280 и технологией LTPO AMOLED, поддерживающий частоту обновления до 120 Гц и пиковую яркость 5000 нит. Цена Honor Magic 6 Pro составляет 1299 евро (около 130 000 рублей), по предварительным заказам, начиная с сегодняшнего дня, и началом продаж 1 марта. Если вы искали флагманский смартфон, который выделяется среди Samsung и Apple, то этот аппарат определенно стоит рассмотрения.